« (…) la réalité est que le Sénégal est plus en avance sur les autres pays. Ici nous avons presque terminé et nous en sommes à un niveau d’exécution de 95% » déclaré M Ababacar Ndao secrétaire général de l’OMVG.

Il s’exprimait ce lundi 19 octobre, à Kaolack (Centre), lors d’une visite presse organisée dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Énergie OMVG ».

Cette deuxième édition de la tournée de la presse vise à faire l’état des lieux sur les chantiers de construction de postes de transformation énergétiques partagées entre le Sénégal, la Gambie, les Républiques de la Guinée et de la Guinée Bissau.

En effet, installé sur une superficie totale d’un peu plus de 3ha avec une capacité de 225 KV, le poste de transformation de Khaone dans le département de Kaolack a connu des ‘’avancées notoires’’ à l’image des autres postes à Tambacounda, Kédougou (Sud Est) ou encore Tanaf. Tous les gros œuvres sont déjà réalisés pour cette extension du poste de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec), en attendant que les autres pays, en l’occurrence la Gambie, la Guinée et la Guinée Biseau soient au même niveau d’avancement.

Ainsi M Ndao estime que la Senelec pouvait être mise à contribution en attendant la mise en place de la société de gestion qui sera chargée de l’exploitation du réseau. Alors la partie sénégalaise sera confiée à la Senelec qui est un partenaire de l’OMVG dans le cadre de ce grand projet d’envergure. « Il faut alors utiliser la partie du réseau au Sénégal et ce que nous allons faire c’est de la confier à la Senelec avec qui nous sommes déjà en discussion très avancée pour l’exploitation du réseau selon un protocole à définir pour une durée de 6 mois à 1 an, le temps de laisser les autres pays terminer leurs chantiers.

Le gouverneur de la région de Kaolack et non moins président du comité régional de suivi du projet, a dit que l’État du Sénégal est ‘’très satisfait’’ du ‘’bon’’ déroulement des travaux, eu égard à son importance pour les populations. « La réalisation de ce projet n’est pas évidente parce qu’il regroupe 4 pays différents, traverse parfois des zones très sensibles et avec beaucoup d’impenses » a affirmé M Alioune Badara MBengue.

« On est très satisfait de l’état d’avancement des travaux au niveau du Sénégal et nous allons continuer à les accompagner surtout que Kaolack doit jouer un rôle déterminant dans ce projet », a-t-il ajouté.

Le poste de Kaolack est un poste de la Senelec qui existe déjà et dont le projet énergie de l’OMVG assure l’extension en 225 KV pour assurer la liaison avec les postes de Soma en Gambie et à Tambacounda.