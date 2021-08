Cette promesse sera concrétisée dès les deux premières années qui suivront la signature d’un contrat définitif avec l’État sénégalais, annonce un communiqué du ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.

L’annonce fait suite au séjour de deux jours (lundi et mardi) à Abu Dhabi d’une délégation conduite par Abdoulaye Saydou Sow, ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique et Victorine Ndèye, Secrétaire d’Etat, chargé du Logement.

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre d’une mission de suivi du projet 100 000 logements avec le Groupe Emirates Gate Investment (EGI), précise-t-on.

Les échanges entre les deux délégations ont permis de fournir aux experts du Groupe Emirates Gate Investment (EGI), les éléments d’informations sur le projet, nécessaires à la formulation de leur offre.

Le pôle urbain de Daga Kholpa a été retenu pour le développement du projet proposé par le Groupe Emirates Gate Investment (EGI).

D’une superficie globale de 2870 hectares, le pole urbain de Daga Kholpa est situé à cheval sur les régions de Dakar et Thiès, plus précisément dans les communes de Yenne et de Diass et à moins de (03) kilomètres de l’Aéroport International Blaise Diagne

Lancé en 2017 et actuellement en cours, le programme « 100 000 logements » a pour objectif de mettre à la disposition des personnes ayant des revenus faibles ou irréguliers, une offre foncière juste et des logements décents et viables.