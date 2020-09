Après cinq éditions à Genève en Suisse, le Prix Art Humanité sera remis pour la première fois à la fin novembre 2020 à Dakar avec pour objectif de mettre en valeur des créations abordant la thématique de l’humanité. Les candidats peuvent choisir de développer un projet lié à la période de la COVID_19 ou d’autres situations humanitaires.

« À travers ce prix, nous voulons encourager des étudiants ou des jeunes artistes africains inspirés par une réflexion au sujet de l’humanité, principe prépondérant de la Croix-Rouge. L’humanité relève de la compassion, de l’entraide et de l’attention portée à l’être humain. Comment ce principe est-il appliqué pendant cette période de pandémie ? Un motif d’inspiration à n’en pas douter pour de nombreux artistes », explique Didier Diop, co-président du jury et directeur de Sup’Imax, l’un des partenaires de ce prix.

Le Prix Art Humanité a été créé à Genève en 2014. Les partenaires initiaux du projet (Croix-Rouge genevoise, Haute école d’art et de design de Genève, le Comité international de la Croix-Rouge) ont décidé de s’associer cette année à l’école dakaroise Sup’Imax et à la Croix-Rouge sénégalaise pour une première édition en terres africaines qui aura lieu en parallèle au prix genevois.

Conditions de participation : être âgé de 40 ans au maximum, être résident au Sénégal et posséder une nationalité africaine. Les projets peuvent provenir de trois domaines artistiques : la photographie, les arts graphiques/plastiques et l’art digital. Montants des prix : 1er prix 3 millions de francs CFA, 2e prix 1,5 millions francs CFA, 3ème prix 600’000 francs CFA et prix du public 1 million de francs CFA.

Les lauréats/es du prix Art Humanité Dakar bénéficieront aussi d’une visibilité au sein des organisations internationales à Genève. Leur travail sera exposé à l’occasion de la cérémonie de remise du Prix Art Humanité Genève qui se déroule à la Haute Ecole d’art et de Design de Genève (la HEAD) et à laquelle assistent chaque année plus de 400 personnes. Le travail des lauréats/es sera également présenté dans le cadre de l’exposition Art Humanité organisée par le Musée international de la Croix-Rouge (MICR) et la HEAD. Cette exposition importante, qui aura lieu de début mars à fin août 2021, sera accompagnée d’une publication et de deux journées d’étude sur les relations entre art et humanité.

La 5e édition du Prix Art Humanité 2019 s’est déroulée le 3 octobre 2019 au nouveau campus de la HEAD à Genève, en présence de plus de 400 invité-e-s. Le Prix du Jury a été attribué à Maëva Weissen pour son travail « 1213 Onex or The Manifest of a Third Culture ».

Le règlement du prix peut être consulté sur la page Facebook Prix Art Humanité Dakar et la page du CICR. Les dossiers sont à envoyer jusqu’au 23 octobre 2020 soit par email à supimax@supimax.com, soit en remplissant le formulaire google, soit en déposant le dossier directement chez Sup’Imax, 1 rue de Niombré, angle rue Arstide le Dantec, Dakar, mention « Prix Art Humanité Dakar 2020 »