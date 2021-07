Le président John F. Kennedy a créé l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) il y a 60 ans, pour promouvoir la dignité et la prospérité de l’être humain à travers le monde, au nom du peuple américain. Principale agence de développement du gouvernement, l’USAID intervient dans plus de 100 pays.

En 1961 l’USAID appuyait déjà les stratégies de développement du gouvernement nouvellement indépendant du Sénégal en lui apportant expertise et appui financier.

Que de chemin parcouru et de défis relevés ensemble depuis ! Le pays s’est beaucoup développé et les défis évoluent. Nous nous appuyons sur nos investissements antérieurs pour l’accompagner dans sa lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire.

Ces 30 dernières années, nous avons contribué à réduire de 50% le taux de mortalité maternelle. Nous continuons ensemble dans cette voie avec l’initiative du président des États-Unis contre le paludisme qui a contribué à réduire de 40 % le taux de mortalité infantile lié au paludisme.

Nous continuons à travailler avec le gouvernement du Sénégal pour sauver des vies, grâce à nos interventions. A ce jour, l’USAID a contribué 8 132 000 dollars pour ralentir la propagation du coronavirus, atténuer son impact, renforcer les efforts de surveillance de la maladie, améliorer la prise en charge des malades et préparer le terrain pour des campagnes de vaccination de masse. Le gouvernement américain est le premier pourvoyeur de ressources aux fonds de l’initiative COVAX. Les États-Unis ont fourni plus de 300 000 doses de vaccins au Sénégal afin d’aider le gouvernement à protéger les populations contre la pandémie.

En partenariat avec le gouvernement du Sénégal, nous avons construit, en 1964, le lycée d’excellence J.F. Kennedy. Depuis lors, nos efforts conjoints avec le gouvernement du Sénégal ont amélioré les chances de réussite des enfants et des jeunes, surtout des filles. Un programme que nous mettons en œuvre actuellement avec le ministère de l’Éducation a touché environ 465 000 élèves depuis son lancement en 2016.

Depuis plus de 30 ans nous travaillons avec le ministère de l’Agriculture pour créer de la richesse dans ce secteur. Par exemple, un récent projet de l’USAID a permis à 90 000 ménages ruraux (900 000 personnes) d’augmenter leur revenu annuel de plus de 550 000 F CFA.

Avec l’accord des autorités sénégalaises, nous appuyons les processus électoraux depuis 1993. Cette dernière décennie, nous avons appuyé les efforts du gouvernement en investissant pas moins de 7,5 milliards de F CFA en Casamance pour renforcer le processus de paix avec la réhabilitation des infrastructures sociales et la réconciliation communautaire, permettant ainsi le retour des déplacés dans de nombreuses localités.

Nous sommes fiers de notre partenariat avec le gouvernement qui a permis d’obtenir ces résultats et tant d’autres. Mais notre mission n’est pas encore terminée.

Le Sénégal est un pays en pleine croissance, avec une population jeune en voie d’urbanisation rapide. Nous continuerons à œuvrer pour développer le secteur privé et l’esprit d’entreprise dans ce pays, en mettant l’accent sur l’emploi et la croissance économique chez les femmes et les jeunes.

Je suis plus optimiste que jamais pour l’avenir de notre collaboration avec le Sénégal. Nous continuerons à travailler main dans la main pour défendre ensemble nos valeurs et intérêts communs relatifs à la sécurité, à la santé, au changement climatique, à la liberté, à la démocratie et à la prospérité.