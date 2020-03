Le Prix Ibrahim est le prix annuel le plus élevé au monde. Le lauréat perçoit 5 millions de dollars US versés sur dix ans.

Le Prix Ibrahim reconnaît et met à l’honneur les dirigeants africains qui, souvent confrontés à des défis complexes, ont développé leurs pays, sorti leurs concitoyens de la pauvreté et construit les bases d’une prospérité durable et équitable ;

Il met en avant des modèles d’exception pour le continent ; permet au continent africain de continuer à bénéficier de l’expérience et de la sagesse de dirigeants d’exception, en donnant à ces derniers les moyens de continuer à jouer un rôle public une fois achevé leur mandat national ;

Le Prix est une récompense et une norme d’excellence en matière de leadership en Afrique, et non un « premier prix » ; il n’y a pas nécessairement de lauréat chaque année.

Parmi les critères d’attribution, il est exigé du lauréat d’être un ancien chef d’État ou de gouvernement africain ; d’voir quitté ses fonctions au cours des trois dernières années ; Il est également attendu du lauréat d’avoir été élu démocratiquement ; d’avoir respecté la durée de son mandat prescrite par la Constitution..

Annonçant la décision, le président du Comité, Festus Mogae, a déclaré : « Le Prix Ibrahim récompense les dirigeants africains qui ont fait preuve d’un leadership véritablement exceptionnel, et met en exergue des modèles d’exception pour le continent. Il est décerné aux dirigeants qui, grâce à leur gouvernance remarquable, ont apporté paix, stabilité et prospérité à leurs concitoyens. A l’aune de ces critères rigoureux, le Comité n’a pas été en mesure d’identifier un lauréat pour 2019. »

Pour Mo Ibrahim, Président de la Fondation Mo Ibrahim : « L’Afrique est confrontée à une pluralité de défis parmi les plus lourds du monde contemporain. Notre continent réclame des dirigeants capables de gouverner dans le respect des valeurs et principes démocratiques et de transformer ces défis en opportunités. Les deux tiers de nos concitoyens vivent désormais dans un pays mieux gouverné qu’il y a dix ans : les progrès sont donc indéniables. Je suis certain que nous aurons prochainement l’occasion de décerner ce Prix »

Le lauréat du Prix Ibrahim est sélectionné par un Comité indépendant d’attribution du Prix, désigné par le Conseil d’administration de la Fondation, qui comprend :