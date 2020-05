Après une première vague d’offres révélée le 12 Mai dernier qui comportait 20 nouvelles chaines dans le bouquet, Canal+ corse la dose et va encore plus loin. La chaîne cryptée en remet une seconde couche et facilite l’ostension de son décodeur à 5 000f en plus, la parabole est offerte.

« Canal+ a pour objectif d’offrir le meilleur de la télévision, en proposant des offres toujours plus accessibles au plus grand nombre et des contenus inédits et exclusifs », lit-on dans le communiqué.

Plus de 20 nouvelles chaîne depuis le 12 Mai

A l’occasion du Ramadan, Canal+ poursuit le déploiement d’offres exceptionnelles pour offrir toujours plus de choix à ses abonnés. Ainsi, plus de 20 nouvelles chaines seront accessibles au cours de ce mois de mai. En ces temps où la télévision occupe une place centrale dans les foyers pour divertir, informer ou instruire le plus grand nombre, les abonnés pourront profiter des chaines internationales MANGAS, AB1, TREK, CRIME DISTRICT, ANIMAUX et TOUTE L’HISTOIRE.

Et pour s’ouvrir sur le monde, une nouvelle chaîne anglophone avec LOVE NATURE.

Plusieurs chaines nationales viennent rejoindre les plus de 100 chaines et radios africaines déjà disponibles dans toutes les formules avec en particulier ESPACE TV (Guinée),