L’agence Wara (West africa rating agency) a publié, jeudi 24 décembre, la troisième notation de la Senelec. Sur son échelle régionale elle attribue «A-» (en grade d’investissement) et «w-3», respectivement des notes de long terme et de court terme. Dans un document distribué à la presse, l’agence indique que la perspective attachée à ces notes est stable.

Sur l’échelle internationale, Wara affecte à la société d’électricité «iB+» et «iw-5», avec une perspective toujours stable. Soulignant que cette « notation reflète la position de monopole de fait de Senelec dans son secteur; une équipe de direction compétente ayant pris la pleine mesure des défis à relever; une vision stratégique claire appuyée par une très bonne qualité d’exécution et l’importance de la mission de service public qui est de fournir l’électricité nécessaire au bon développement du pays ».

Wara signale un bémol : « la notation de Senelec est contrainte par le fait que l’entreprise est encore à la recherche d’une meilleure efficacité opérationnelle; une flexibilité financière qui, bien qu’en nette amélioration, reste en-deçà des performances de ses pairs notés dans la même catégorie; la mobilisation des ressources externes pour financer la hausse de son activité et les investissements dans le cadre du Plan Yessal risquent de peser encore un peu plus sur sa rentabilité financière et son niveau d’endettement ».