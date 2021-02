L’IFC a pour mission est de promouvoir l’expansion économique et améliorer les conditions de vie des populations en favorisant l’essor du secteur privé dans les pays en développement

Ancien ministre de l’Économie et des Finances du Sénégal, M. Diop est actuellement vice-président de la Banque mondiale pour les Infrastructures.

Il aura pour tâches principales d’approfondir et stimuler la stratégie « 3.0 » d’IFC. Cette politique a pour objectif de favoriser la création de nouveaux marchés et de mobiliser des capitaux privés à grande échelle

La stratégie « 3.0 » d’IFC vise à mettre en œuvre les engagements pris au titre du programme d’augmentation du capital d’IFC, qui comprennent notamment une hausse des investissements pour le climat et pour l’égalité hommes-femmes et un soutien accru aux pays en situation de fragilité, conflit et violence.

Diop aura également pour mission de renforcer les liens entre IFC, la BIRD/IDA et la MIGA, en contribuant ainsi à l’accélération des efforts déployés par le Groupe de la Banque mondiale en vue de stimuler le développement de ses pays clients.