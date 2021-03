Dans sa communication lors du Conseil des ministres de ce mercredi 10 mars, le président Macky Sall a demandé au Ministre de l’Environnement et du Développement durable, de lui proposer une Matrice d’actions prioritaires. De même qu’un dispositif fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Coalition nationale pour réaliser cet objectif.

Il a rappelé avoir présidé, le vendredi 05 mars 2021, une réunion consacrée à la mise en œuvre de la Grande Muraille verte. Une occasion pour lui de demander une intensification du déploiement des programmes de l’Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille verte (ASRGMV).

Ces programmes, a-t-il dit, devront être encadrés par un contrat de performance triennal fixant les objectifs en termes de reboisement et de revitalisation du patrimoine forestier.

Les actions de l’ASRGMV seront exécutées en partenariat avec les collectivités territoriales, les jeunes et les volontaires du service civique national, dont l’effectif de sera renforcé de façon notable.

Le Président de la République souligne, dans la même dynamique, la nécessité de renforcer les ressources humaines et les moyens logistiques d’intervention de la Direction des Eaux et Forêts, structure d’impulsion qui doit consolider, avec les acteurs impliqués, le développement intensif des emplois verts et d’une économie forestière durable.

Le projet de la Grande Muraille verte (GMV), est une initiative phare de l’Union africaine, pour lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification en Afrique. Il a été lancé officiellement en janvier 2007.