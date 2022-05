D’emblée, il a fait état des difficultés actuelles qui se posent à l’Afrique, au sortir de la pandémie du Covid-19. « L’économie africaine se trouve dans une fatigue générale », a –t-il déploré, plaidant pour des ‘’mesures urgentes’’ afin de faire face à la crise actuelle. « Le moins que l’on puisse dire est que nos économies sont dans un état de fatigue générale, dont hélas nous ne mesurons encore ni l’ampleur ni la durée. Et c’est là le problème », a dit Sall

« Aujourd’hui, tout le monde est d’accord que dans les conditions actuelles, les paramètres qui permettent la gouvernance économique mondiale sont dépassés et inadaptés à la réalité. », a déclaré Macky Sall, également président en exercice de l’Union africaine (UA).

Pour lui, on ne peut pas, aujourd’hui, faire des projections parce que « personne ne sait quand est-ce que cette crise va s’arrêter. On avait commencé à parler de l’économie post Covid-19 et voilà que la guerre en Ukraine, avec ses conséquences sur la planète entière et surtout sur l’Afrique, va définitivement, de par ses impacts, compromettre totalement toute perspective de reprise économique ».

Arborant sa casquette de président en exercice de l’UA, Macky Sall a annoncé avoir reçu un mandat de ses pairs pour se rendre en Russie et en Ukraine dans le but de discuter avec les deux pays sur les possibilités pour le continent africain de s’approvisionner correctement en céréales et en fertilisants.

« Nous avons reçu mandat de l’Afrique, pour demander au président Poutine, de créer les conditions pour permettre l’Ukraine d’exporter ces céréales et fertilisants dont nous avons besoin, mais également qu’on puisse lever certaines sanctions à l’encontre de la Russie pour qu’elle puisse commercer pour nous approvisionner en fertilisants », a expliqué le chef de l’État sénégalais, renouvelant son appel à la « désescalade » sur la crise en Ukraine.

En outre, il a insisté sur la suppression des congés fiscaux induits dans le secteur extractif afin de renforcer le financement des économies africaines. « L’autre enjeu de financement des économies africaines réside dans la justice fiscale notamment dans le secteur extractif, mines, gaz, en mettant fin aux congés fiscaux induits »,a dit Sall

Macky Sall a, également invité l’Organisation de coopération et développement économique (OCDE), à revoir ses règles d’octroi de crédits aux pays africains qui sont « rigides et assez strictes ».

La 54ème Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique (CoM2022) à l’initiative de la Commission économique pour l’Afrique, a été ouverte mercredi, par une réunion d’experts durant trois jours, ensuite par celle ministérielle de deux jours.

Tamaltan Inès Sikngaye