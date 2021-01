Depuis 2016 le Sénégal bénéficie du Fonds fiduciaire d’urgence (FFU) en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique. Cet appui de l’Union européenne (UE) s’est décliné dans le pays en 18 programmes, 10 nationaux et 8 régionaux, pour un montant total de 198 millions d’euros (près de 130 milliards de francs Cfa).

La précision est faite dans un communiqué de l’UE, qui souligne que le FFU vise « la création d’opportunités économiques et d’emplois ». Il « encourage, en effet, la formation et l’insertion professionnelles des jeunes, soutient la création de chaînes de valeurs, l’amélioration de la compétitivité des entreprises, et favorise la mobilisation des ressources de la diaspora pour contribuer au développement économique et social du Sénégal ».