Deck Mburu, une chaîne digitalisée de production et de commercialisation de produits boulangers et pâtissiers à base de céréales locales (mil, maïs, sorgho, etc…) entièrement gérée par des femmes, dont la distribution est faite à travers des Breadbox et Kiosques a remporté la cinquième édition du Linguère Digital Challenge (LDC). Elle triomphe devant Sen Edition et Set TIC les autres lauréats de l’édition 2019 du Prix Sonatel de l’entreprenariat numérique féminin dont l’objectif est de récompenser les trois meilleures entreprises sénégalaises dirigées par des femmes et évoluant ou utilisant les nouvelles technologies.

Deck Mburu est Le modèle d’affaire innovant qui impacte déjà positivement sur le revenu des femmes impliquées tout au long de la chaîne avec l’augmentation des ventes de matières premières, et l’existence d’un mécanisme de ristourne cumulatif pour ces dernières, destinées à être réinvesti dans les activités économiques de leurs GIE. A la base de ce projet novateur, la plateforme Galali développée par Mburu pour faciliter la gestion des paiements des commissions, des ventes et prises de commandes ainsi que le suivi des stocks et chiffres d’affaires des points de vente.

Classée deuxième, Sen Edition à travers Mathsolo a mis en place une plateforme mobile de e-learning et de e-commerce par la digitalisation des kits pédagogiques servant à faciliter l’enseignement et l’apprentissage des sciences, en particulier des mathématiques appliquées, de l’électronique et de la robotique. Cette plateforme admet un espace de démonstration et promeut un apprentissage ludique des sciences à travers des jeux et activités pratiques, ainsi qu’une personnalisation des exercices destinés aux élèves de la maternelle au collège.

Pour la troisième place, elle est allée à, Set TIC une plateforme de gestion intégrée des déchets. Elle ambitionne d’user du numérique au service de la protection de l’environnement en créant un véritable écosystème inclusif autour de la gestion des déchets qui regroupe les collecteurs et les recycleurs locaux. L’innovation résidant en l’utilisation de poubelles équipées de capteurs de remplissage et de poids pour faciliter le tri et la revalorisation des déchets collectés.