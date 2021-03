Mme Vera Songwe s’exprimait ce lundi, lors du lancement virtuel du Rapport 2021 de la Commission économique pour l’Afrique CEA, intitulé « Construire l’avenir pour une relance verte en Afrique ».

L’évènement s’est tenu en marge de la 7eme septième session du Forum régional africain sur le développement durable (FRADD7).

Axée sous le thème « Mieux construire l’avenir : vers une Afrique résiliente et verte pour la réalisation du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 », la 7 eme FRADD se déroulera du 1er au 4 mars 2021 à Brazzaville (Congo)

Le lancement du Rapport a été présidée par Mme Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).

Le rapport explore les voies que les pays africains doivent prendre pour construire des économies plus résilientes et durables, capables aussi d’accélérer la croissance. Le but visé est de parvenir à relever le défi des Objectifs de développement durable face à la COVID19 et au changement climatique.

Vera Songwe explique également que le document exhorte l’Afrique à adopter des mesures plus audacieuses ‘’pour avancer, mieux et plus fort’’. Elle plaide pour un Pacte vert vigoureux et local de l’Afrique qui accentue une croissance économique intensive et inclusive. « La récupération verte est bonne pour les femmes, il s’agit de notre santé », décrète-t-elle.

Le capital naturel de l’Afrique est trop souvent sous-évalué. Les ressources océaniques du continent et le potentiel de son économie bleue sont également sous-évalués », a déclaré Jean-Paul Adam, Directeur de la Division de la technologie, du changement climatique et de la gestion des ressources naturelles (CEA).