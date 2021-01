Il a fait l’annonce lors du Conseil des ministres de ce mercredi 20 janvier.

Ce décaissement se fera après validation finale de l’évaluation des activités de la première phase de la CMU lancée en 2014, a précisé le chef de l’État sénégalais, cité par le communiqué du conseil des ministres

« Au regard de l’engagement des communautés et des premiers résultats satisfaisants notés, le Chef de l’Etat demande au Gouvernement de renforcer l’organisation, le fonctionnement et le financement durable de la CMU, en accentuant le soutien et l’encadrement des mutuelles de santé fonctionnelles, dans tous les secteurs de la vie économique et sociale », renseigne le communiqué.

La CMU offre la possibilité aux personnes les plus démunies de bénéficier d’une couverture du risque maladie.