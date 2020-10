« Il faut renforcer la sécurité tout autour du projet pour éloigner les populations le plus loin possible du risque électrique potentiel qui va graviter tout autour du site » a déclaré M Saer Ndao.

Selon lui, l’enjeu est d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et cela ne doit souffrir d’aucune concession ou de négociation parce que in fine, ça incombe à leur responsabilité de protéger d’abord ces populations surtout pendant l’après projet.

« A chaque fois que je visite un projet comme tel ma priorité c’est de sécuriser davantage. Vous savez l’après projet c’est quand tout le monde qui pouvait faire la prévention est parti, il y’aura juste quelques travailleurs dans leurs bureaux qui ne se soucieront même pas de ce qui se passe dans les environs. Donc c’est à nous de prendre toutes les dispositions pour qu’après le projet qu’on puisse dire qu’à ce niveau-là ce qui devait être fait a été véritablement accompli » a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, en tant que Gouverneur de la région de Kédougou qui abrite l’un des postes du projet énergie de l’OMVG, M Ndao est conscient du rôle qu’il doit jouer aux cotés des responsables du projet afin d’éviter tout incident pouvant mettre en danger les populations. A ce titre, il dit miser sur la sensibilisation des populations.

Un point de vue partagé par l’ingénieur conseil ICOM du poste de transformation de Kédougou M Balla Gaye.

« On est très satisfait du déroulement de la visite et on a pris bonne note des recommandations du Gouverneur et de l’ensemble des autorités qui ont accompagné la délégation. Il a beaucoup insisté sur l’aspect sécuritaire et fort heureusement qu’il est un peu satisfait de ce qui est déjà fait dans ce domaine au niveau de ce site » a déclaré Balla Gaye.

Mieux, l’ingénieur conseil de HSE prend l’engagement de renforcer toutes les mesures évoquées par le Gouverneur et dont la plus importante et non moins urgente est la construction du mur de clôture en dur pour mieux protéger le site et enfin la mise en place du plan d’opération interne.