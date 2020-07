C’est également dans ce cadre que la Fondation Orange appuie la Fondation Sonatel, pour contribuer davantage à la lutte contre la Covid-19 au Sénégal. Ainsi, toutes les structures sanitaires territoriales du Sénégal bénéficient d’un pack d’urgence comprenant du matériel indispensable à la lutte contre la maladie.

Les Centres régionaux de traitement des épidémies, les Hôpitaux Régionaux et postes de santé du pays ainsi que les postes de santé des projets Village de la Fondation Sonatel (Kaffrine, Kaolack, Matam, Diourbel) et le poste de santé de Mermoz se partageront :

20 000 Masques FFP1

10 000 Masques FFP2

30 000 Flacons de gel hydroalcoolique

30 000 Gants

2 500 Combinaisons médicales

400 thermoflash – Norme CE

200 Lunettes de protection

2 000 Visières

A ces lots s’ajouteront d’autres d’une valeur de 20 Millions de F CFA.

Ces dons sont à partager dans tout le pays avec une priorité aux Centres de traitement des épidémies situés en région. La Fondation Orange a également retenu de soutenir les FabLabs Solidaires qui s’engagent à fabriquer des visières de protection. L’aide a ainsi permis à 2 FabLabs de produire 2000 visières homologuées !

Plus que jamais, Sonatel, entreprise citoyenne et responsable s’engage aux côtés des populations et des institutions dans ses pays de présence. Cet appui vient ainsi renforcer le dispositif de riposte déjà mis en place par Sonatel et sa Fondation en vue d’appuyer les autorités étatiques dans l’éradication de la pandémie du Covid-19.

1000 visières ont été fabriquées par le FAB LAB KEUR THIOSSANE qui seront remises aux structures sanitaires