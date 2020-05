Composés de vivres et de kits sanitaires, ces dons sont faits dans le cadre de gestes de solidarité en faveur de structures ou associations à vocation sociale d’aide aux plus vulnérables, en ce temps de Ramadan, d’une part et, de l’assistance à certains groupes de la population pour leur permettre de se préserver de la pandémie de la COVID-19, d’autre part.

« Il y a 20 ans Karpowership a fait le rêve de contribuer à l’accès à l’énergie dans de nombreux pays qui se développent, faire de l’accès à la lumière pour tous une réalité. Mais nous ne perdons pas de vue que la première réalité du développement est l’accès aux conditions de vie essentielles, au bien-être social. C’est pour cela que, partout, nous nous impliquons fortement dans les communautés et engageons la responsabilité sociétale de Karpowership. Ramadan Moubarak Karim pour les peuples sénégalais et turc », explique Sinan Tulun, le Directeur pays de Karpowership.

Le Directeur général de la SENELEC a dit sa reconnaissance à son partenaire, en rappelant le contexte de ce geste. « Nous remercions notre partenaire turc Karpowership qui, en plus de nous permettre de garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité du pays, a pensé et continue de vouloir participer aux œuvres sociales de la SENELEC. C’est ce qui explique tout ce don. Et, compte tenu du contexte de ramadan, de la pandémie de la Covid-19, c’est tout naturellement que le choix de l’hôpital Albert Royer s’est fait », a déclaré Pape Mademba Biteye, tout en rendant « un vibrant hommage » à tout le personnel soignant pour sa « mobilisation » contre la pandémie.

Après l’hôpital d’enfants, s’est déroulée une deuxième cérémonie au Daara Ali Imrane à Jaxaay (Keur Massar) où la compagnie turque a procédé à la remise d’un second lot, composé des mêmes produits, au profit des enfants de cette école coranique dirigée par Oustaz Alioune Sall.

Karpowership Sénégal aura ainsi consacré et investi dans la solidarité et le bien-être social une contribution de 60 millions FCFA, pour ce geste de générosité qui entre dans le cadre sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE).

Outre l’hôpital d’enfants Albert Royer et le Daara Ali Imran, deux autres associations recevront les mêmes dons dans les tout prochains jours. Il s’agit notamment de l’Association Aide aux Malades Mentaux Démunis (AMMD) qui s’occupe de personnes particulièrement vulnérables, notamment les déficients mentaux parfois sans abri et leurs enfants qui vivent dans des conditions comparables à l’orphelinat.

« Pour une société turque comme Karpowership, c’est un grand honneur de pouvoir contribuer à subvenir aux besoins de nos frères sénégalais, cela grâce au soutien de M. Biteye de la SENELEC. Je vous remercie tous de nous avoir permis de faire tout ce don», a partagé M. Tulun.

La directrice de l’hôpital a remercié les donateurs « au nom de tous les enfants malades du Sénégal ». « Nous manifestons toute notre reconnaissance et remercions notre société nationale qu’est la SENELEC, au nom de tous les enfants malades du Sénégal, pour ces produits d’importance capitale » a dit Issa Tall Diop

Oustaz Alioune Sall, en recevant la délégation et la presse au daara Ali Imrane de Jaxay à Keur Massar, a souligné « le triple bienfait lié à avoir pris le temps de la visite de solidarité, à avoir partagé la prière de takusaan et enfin avoir apporté des vivres et autres dons à une école. Des actes méritoires reconnus par les enseignements religieux et dont les rétributions sont incommensurables ici-bas ».

Rappelons que Karpowership Sénégal a également contribué au Fonds FORCE-COVID créé par le chef de l’État, à hauteur de 50 millions FCFA.

La filiale Karpowership Sénégal fournit l’électricité au Sénégal via l’une de ses 22 centrales électriques flottantes, le navire « Aysegul Sultan», accostée au Port Autonome de Dakar depuis huit mois. Le bateau-centrale électrique de Karpowership a été loué par l’État du Sénégal pour une période de six ans. La société turque va accompagner la Senelec dans la fourniture énergétique avec une production de 120 MW d’énergie (1 MW couvre 2000 personnes). La compagnie répondra ainsi à 15% de la demande électrique du Sénégal et en gaz naturel liquéfié.