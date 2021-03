Plutôt montrer des modèles de réussite Femmes

Ainsi, le 8 mars c’est bien, mais pas assez, il faut plus, selon Ramatoulaye Diallo, CEO et fondatrice de la plateforme Les Gourmets, pour profiter de cette exposition médiatique hors du commun pour mettre en lumière des femmes qui ont réussi. Des femmes qui pourraient servir d’exemples aux plus jeunes toujours en quête de référence. « Le 08 mars devrait être une journée où on magnifierait des femmes qui ont réussi, sans pour autant que ça soit un exploit.

Ce n’est pas parce qu’une femme a fait quelque chose qu’un homme aurait pu faire qu’on devait en faire une fête nationale. Parce qu’aujourd’hui, cela va à l’encontre de cette parité-là dont nous parlons tout le temps. Le combat, ce n’est pas de faire une fête, un déjeuner ou une manifestation folklorique. Le combat, il est ailleurs. Par exemple, l’année dernière, j’ai été offusquée de voir une grande surface faire une promotion sur des produits de ménage, parce que c’est la Journée de la Femme. Vous vous rendez-compte ? Je trouve dommage qu’on en soit encore là en 2019. 2020 est le début d’une nouvelle décennie pour nous, notre décennie. Les gens de ma génération qui rentre dans la trentaine comme moi doivent maintenant jouer leur partition et faire bouger les lignes. Changer la donne en faveur des femmes », explique celle qui propose aux femmes actives, à travers sa plateforme, de passer en ligne des commandes de produits frais et de se faire livrer à domicile.