Réussir Business : Quelles sont les dispositions prises par Auchan Sénégal pour mieux préparer le ramadan?

Papa Samba Diouf : D’abord, pour ce qui est du ramadan, sachez que tous les produits seront disponibles en rayon. Le ramadan est la période par excellence de consommation au Sénégal, donc pour attirer davantage de clients, nous faisons des promotions en mettant en avant les denrées de première nécessité.

D’habitude, pendant le ramadan les supermarchés Auchan sont pris d’assaut par les clients. Avez-vous pris des mesures particulières cette année pour mettre vos clients dans le confort ?

Vous savez, tout ce qui est de la queue dans nos magasins il nous est difficile, nous, de régler ce problème pendant le mois de ramadan. En général, pendant cette période, les magasins sont moins fréquentés, jusqu’au soir. C’est à une heure de la rupture du jeûne que beaucoup de clients en profitent pour faire leurs achats. Et, dans ce cas nous ne pouvons rien faire.

Maintenant pour palier à ce problème, nous allons privilégier le e-commerce, c’est-à-dire, à travers le site Auchan.sn, les clients pourront faire leurs commandes qui leur sera livrées dans moins de trois heures ou bien, s’ils le souhaitent, viendront les récupère sur place.

Depuis quand vous avez commencé à développer ce e-commerce ?

Nous avons renforcé ce E-commerce depuis le début de la pandémie de Covid-19, au mois de Mai 2020. C’est bien à ce moment que nous avons lancé la vente en ligne pour répondre à une forte demande. Certains de nos clients ne pouvaient pas venir faire leurs courses dans les magasins. Avec tout le risque de propagation du virus, ils voulaient que leurs produits leur soient livrés.

Actuellement, depuis le lancement du site, Auchan.sn au mois de Mai 2020, nous avons comptabilisé 7000 clients en ligne.

Quel mode de paiement avez-vous adoptez avec vos clients ?

Le paiement peut se faire soit par Orange Money, par Wave, visa, MasterCard ou encore à la livraison, c’est-à-dire, si le client fait la commande, son panier est fait, et une fois qu’il vient le récupérer sur place, il effectue le paiement. Pour les frais de livraison, cela dépend de la distance. Les prix varient de 1000F à 2500F, en fonction de la distance. Pour des livraisons vers Keur-Massar, par exemple, c’est 2500F.

Avez-vous pensé augmenter le nombre de livreurs avec le ramadan en perspective ?

Effectivement, nous y avons pensé. Déjà, nous avons des livreurs permanents. Il y a une équipe du matin et une autre du soir.

Lors des récentes manifestations, beaucoup de supermarchés Auchan avaient subi des saccages et pillages, est-ce que cela ne va pas impacter le ravitaillement des clients en produits durant ce ramadan ?

Là, nous faisons tout pour ouvrir le maximum de magasins avant le ramadan. Le magasin de Sacré Cœur qui fait partie de nos grandes boutiques au Sénégal et qui a été saccagé, pillé et vidé complètement, est rouvert. Nous sommes en train d’accélérer avec d’autres magasins pour les rouvrir et même de renforcer d’autres stratégies de vente, comme le e-commerce afin de satisfaire les clients.