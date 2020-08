L’Initiative ARC Replica se veut une réponse pratique à la précarité à laquelle 359 646 personnes sont exposées dans sept (7) régions du Sénégal. En collaboration avec l’Etat du Sénégal, le programme vise à assister 203 453 personnes cibles, installées dans la zone géographique prédéfinie.

Oxfam met en œuvre une réponse à l’insécurité alimentaire et nutritionnelles due au déficit pluviométrique de la campagne agricole 2019 pour un montant global d’environ 697 581 650 FCFA

Ainsi, dans sa mise œuvre par l’ONG Oxfam au Sénégal, elle a adopté une approche bidimensionnelle avec une distribution de farine enrichie en faveur des femmes enceintes, allaitantes et les enfants âgés de 6 à 59 mois et une distribution de Cash aux ménages via des opérateurs de téléphonie mobile via la plateforme digitale d’Intouch. A ce jour, 61 173 kg de farine enrichie d’un cout d’environ 158 356 273 FCFA, sont en train d’être distribués dans les départements de Kébémer et Linguère afin de toucher les femmes enceintes.

Pour ce qui concerne la distribution de Cash, au terme de la première phase de distribution, la somme de 85 289 750 FCFA a été répartie à 2881 ménages dans les dix communes des départements de Kébémer et Linguère. 1789 bénéficiaires ont été touchés dans le département de Kébémer et 664 à Linguère. A la fin de la troisième phase du programme prévue en juillet, trois tranches de transfert d’argent seront effectuées à raison de 5000 FCFA par personne avec un plafond de 8 individus par ménage, soit 40 000 FCFA maximum par ménage et par phase et donc 120 000 FCFA pour les trois transferts prévus pour 2881 ménages ayants droit.

Cette initiative qui associe les autorités locales des régions ciblées consiste à offrir aux communautés et aux ménages toute une série de services favorisant une bonne santé alimentaire et nutritionnelle à 2881 ménages bénéficiaires: éducation à la santé, promotion de l’allaitement, conseils pour l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, pesées mensuelles, apports en micronutriments essentiels, allocations conditionnelles en espèces, soutien ciblé à la sécurité alimentaire, etc.

L’apparition du Coronavirus dans le pays au cours du mois de février est venue affecter le déroulement des activités de distribution de la farine, de l’argent, et des séances d’éducation et de sensibilisation entre autres. Les déplacements étant réduits, les regroupements interdits et le personnel du ministère de la Santé et de l’action sociale qui devait participer aux travaux, affecté à d’autres tâches à cause de la pandémie. Pour apporter sa contribution à la lutte contre la pandémie, une campagne de communication pluri canal est en cours de mise en œuvre. Elle se fait à travers des messages de sensibilisation via une ligne verte mise en place, des Spots radio en langues locales (wolof et pular) pour mieux toucher les populations cibles. Des kits de lavage de mains ont été distribués dans trois régions (Dakar, Kolda, Louga), pour participer à l’effort de la lutte contre la propagation du Coronavirus.

L’initiative ARC Replica est mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre le réseau Star Network, le gouvernement du Sénégal la Mutuelle panafricaine de gestion des risques catastrophiques. Elle est financée par le ministère Fédéral Allemand de la coopération économique et du Développement par l’intermédiaire de la banque Allemande de développement (KfW (Wiederaufbau für Kreditanstalt.

Les Ong partenaires du projet sont : Oxfam, Word Vision, Catholic Relief Service, Save the children, Plan International, Action Contre la faim.

A Louga la mise en œuvre est assurée par le partenaire local d’Oxfam Millenium Promise en étroite collaboration avec le BRSA-SECNSA et les autorités locales et administratives