Dans sa communication au Conseil des ministres de ce mercredi 5 mai, le chef de l’État a indiqué que les nouvelles attributions conférées à la DER/FJ vont s’accompagner désormais, de la fixation selon des critères économiques et sociaux déterminés, d’une enveloppe globale, indicative des financements destinés à chaque département.

Cette mesure présidentielle fait suite au Conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes, tenu le jeudi 22 avril dernier.

Au terme de ce conclave, il avait été décidé de la mise en place des pôles emploi et entreprenariat pour les femmes et les jeunes dans les 45 départements du Sénégal sous la forme de guichet unique qui abritera toutes les agences.

Lors de ce Conseil, le chef de l’État sénégalais avait réitéré sa volonté de procéder à une réorientation des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards au moins sur trois ans, en réponse aux besoins des jeunes en termes de formation, d’emploi, de financement de projets et de soutien à l’entreprenariat et au secteur informel.

Ces fonds serviront à financer le Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio- économique des jeunes, dénommé XËYU NDAW ÑI.

Selon lui, ce programme doit être « pragmatique, orienté vers l’action, et opérationnel de façon diligente à l’échelle nationale ». Il devra ainsi répondre aux exigences d’inclusion, d’équité territoriale et de justice sociale. Des pôles dédiés à l’emploi et à l’entreprenariat des jeunes seront installés dans chaque département, à cet effet..