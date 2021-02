Lancée le 18 Février dernier, en amont du mois de la Journée Internationale des droits de la femme 2021 du 8 Mars, la Master Classe « Master No Fear » cible les femmes dirigeantes en Afrique francophone. Pour la promotrice Mariam Tendou KAMARA « le leadership Féminin en Afrique a le vent en poupe. Mais on continue de se demander pourquoi sur la ligne d’arrivée, les chiffres restent encore très faibles en termes de présence des femmes au sommet de toutes ces organisations et administrations publique ou privées comparativement à leurs confrères dans les mêmes organisations et avec les mêmes compétences. On ne réinvente aucunement la roue avec le MNF. On veut juste proposer un espace professionnel de soutien et d’apprentissage qui puisse donner les ailes et le boost qu’il faut, par les femmes, pour les femmes et avec les femmes !»

Femme d’Etat sénégalaise, Innocence Ntap NDIAYE est la présidente en exercice du Haut Conseil du Dialogue Social du Sénégal (HCDS) depuis février 2015, l’interlocuteur privilégié des mandants tripartites (Gouvernement, patronat et syndicats) et sur de nombreux sujets internationaux, suite à sa nomination par le Président de la République du Sénégal, Macky Sall.

À la tête de l’Internationale Francophone du Dialogue Social (I.F.D.S), une initiative prise par des experts en dialogue social ressortissants d’une vingtaine de pays africains francophones Mme NDIAYE est la première femme à diriger le portefeuille de Ministre en charge de la fonction publique, du travail, de l’Emploi et des organisations professionnelles à sa nomination en 2007, puis est élevée au grade de Ministre d’État en 2008, tout en gardant son portefeuille ministériel sous le même gouvernement.

Elle a exercé plusieurs rôles au sein de l’exécutif sénégalais, dont celui de Ministre d’Etat auprès du Président de la République en charge des Affaires Sociales, en 2009, position au cours de laquelle elle participe à la médiation sur la crise politique en Côte d’Ivoire; Ses domaines d’expertise sont la médiation sous toutes ses formes, le dialogue social, les relations professionnelles, la formalisation des acteurs de l’économie informelle et le soutien au leadership féminin et la promotion des droits des femmes. .

La MasterClasse Exécutive « Master No Fear » ou « Maitrises Ta Peur » propose de « Vaincre sa Peur » en 9 étapes, autour de trois cohortes, avec chaque cohorte comprenant trois modules de deux heures environ par session, en mode virtuel. C’est un programme sur inscription uniquement qui se déroule sur le long de l’année 2021, et qui vise à accompagner la femme corporate ou dirigeante où qu’elle soit dans son cycle et parcours personnel et professionnel. Les deux prochaines sessions se tiennent respectivement le 25 Février est le 5 Mars 2021.