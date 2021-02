L’ambassadeur du Sénégal à Nouakchott, Moustapha Ndour, a fait cette révélation dans un entretien avec le quotidien national Le Soleil, dans le cadre d’un numéro spécial consacré à la Mauritanie.

’’A l’instar de la diaspora sénégalaise en général, ils (les sénégalais établis en Mauritanie) avaient, selon le Rapport intitulé +Migration au Sénégal : profil national 2018+ établi par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) et l’Organisation mondiale pour les migrations (OIM), fait des envois qui avaient atteint 72 milliards de francs CFA en 2017″, a expliqué le diplomate sénégalais.

Nouakchott et Dakar, a-t-il rappelé, entretiennent une solide coopération dans tous les secteurs économiques (pêche, élevage, énergie, sécurité, transports, etc. ».

Une coopération qui, selon lui, va être intensifiée avec la construction du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal, en chantier.

« Ce pont, souligne le diplomate Ndour, a une forte dimension d’intégration entre les deux pays et sous-régionale entre le Maghreb et la Cedeao. L’ouvrage facilitera la circulation des personnes et des biens et devrait impulser les échanges économiques entre nos deux pays ».