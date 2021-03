L’Etat alloue par an, prés de 60 milliards de FCFA, à la Délégation générale à l’Entreprenariat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), et 40 milliards au Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT).

S’adressant particulièrement aux jeunes, le chef de l’État sénégalais leur a assuré qu’il comprend leurs ‘’inquiétudes et préoccupations. ‘’

À cet effet, il a annoncé qu’il engagera ‘’dans les meilleurs délais une réorientation des allocations budgétaires pour améliorer de façon substantielle et urgente les réponses aux besoins des jeunes en termes de formation, d’emploi, de financement de projets et de soutien à l’entreprenariat et au secteur informel.’’