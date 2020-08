La cérémonie officielle de lancement du dispositif du CISAE (Comité d’identification des structures d’appui et d’encadrement) a été organisée le mercredi 29 juillet à son siège, sous la présidence de son nouveau directeur, M Sahid YALLOU.

Lancé en aout 2018 dans le cadre d’une décision communautaire et sous l’impulsion de la BCEAO, ce dispositif PME, encourage les banques à aller davantage vers le financement des PME pour garantir le développement économique des Etats membres.

Ecobank entend donner du sens à cette mesure dans un contexte particulier de la Covid19 pour la relance économique des PME. « L’heure est venue pour nous de passer à la phase d’exécution effective afin d’atteindre les objectifs d’impacter sur les PME et de jouer notre rôle dans le mouvement de relance de l’économie » a déclaré M Sahid YALLOU Directeur général d’Ecobank Sénégal.

Mieux M YALLOU se rejouit de l’importance de ce mécanisme pour enrichir sa palette de financement des PME déjà bien fournie « Le dispositif PME que nous inaugurons aujourd’hui, apparait à nos yeux comme un élément catalyseur dans le sens où elle nous permet d’accélérer le processus d’octroi de crédit mais également de démultiplier nos interventions avec en soutien, le refinancement de la Banque Centrale ».

« L’objectif du CISAE c’est d’apporter une réponse à la problématique de l’accès des PME au financement bancaire et une meilleure organisation des entreprises et surtout les PME laissées à elles même » estime le Président du CISAE, M Souleymane Ndiaye chargé de la mise en œuvre et du suivi dudit dispositif, tout en saluant cette initiative d’Ecobank.

Selon M NDIAYE « Le CISAE a donc pour mission de sélectionner des structures capables d’apporter l’accompagnement requis pour les entreprises. C’est dans ce cadre que l’ADEPME joue un rôle important en tant que structure d’accompagnement dans la formalisation avant que la PME n’arrive au niveau de la banque pour le financement ».

Cette attente forte du CISAE et d’Ecobank par rapport à leur premier partenaire homologué pour l’accompagnement des PME s’inscrit en droite ligne avec la mission régalienne de l’ADEPME. C’est la conviction de M Idrissa DIABIRRA, directeur de l’ADEPME qui n’a pas manqué de porter le plaidoyer des entrepreneurs qui ont besoin de financement pour se maintenir en vie.

Par ailleurs M DIABIRRA s’estime heureux de cette marque de confiance d’Ecobank pour la structure qu’il a l’honneur de diriger pour une bonne mise en œuvre du dispositif. « Je remercie Ecobank pour cette confiance parce que c’est pour moi le fil conducteur de la réponse à cet immense défi pour faire en sorte que les PME puissent y accéder afin que institutions financières privées puissent mobiliser les ressources pour permettre à ces PME de grandir »

Le package de soutien à la PME comporte bien d’autres initiatives qui seront lancées dans les prochaines semaines notamment l’ouverture d’un guichet Marché Public, la mise en place d’une plateforme de financement des chaines de valeurs, l’accompagnement des entreprises dans les certifications et dans le markting en ligne etc.