Anciennement Arc en Ciel Aviation, la compagnie sénégalaise de vols à la demande se nomme désormais Arc en Ciel Airlines suite à l’entrée dans le capital du groupe AVICO à hauteur de 55%. « Nous sommes ravis de nous associer avec Michel Jacquot afin de lancer ce nouveau projet en Afrique de l’Ouest. Le savoir-faire des équipes d’arc en Ciel et le professionnalisme de la compagnie sont des atouts clefs pour participer au développement du transport aérien au départ et à destination du Sénégal Les prochains chapitres de cette histoire s’écriront sous le nom d’Arc en Ciel Airlines. Ils intégreront pleinement les synergies entre les atouts structurels de la compagnie et la valeur apportée par le groupe Avico », a déclaré Mourad Majoul, fondateur et président du Groupe AVICO.

A son tour, Michel Jacquot, président d’Arc en Ciel Airlines indique : « J’ai trouvé avec le groupe Avico des partenaires impliqués et compétents pour s’assurer le développement de cette belle aventure qu’est Arc en Ciel. Nous partageons la même passion et les mêmes valeurs, tant vis-à-vis de la sécurité des vols que du service aux clients. La compagnie peut désormais compter sur Ibra Wane, qui dirige Avico au Sénégal, pour déployer Arc en Ciel vers de nouveaux horizons, pour de nouveaux clients, tant au Sénégal que sur l’ensemble de la sous-région. »

D’ailleurs, Ibra Wane, Directeur Général AVICO Sénégal et désormais d’Arc en Ciel Airlines souligne que « c’est une chance et un plaisir de travailler avec Michel pour relever ces défis ambitieux, en s’appuyant sur les moyens commerciaux et financier du groupe Avico autant que sur les compétences et l’expérience des équipes d’arc en Ciel ».

Pour lui, Arc en Ciel, seule compagnie sénégalaise dédiée au transport aérien à la demande, peut contribuer activement au développement de l’aviation et de l’économie sénégalaise, ces deux challenges étant intimement liés. Ainsi en entrant dans le capital du petit transporteur Arc-en-Ciel Aviation, l’affréteur français entend profiter du potentiel de Dakar.

Société française et acteur majeur de l’affrètement en Europe, Avico fondé en 1996 est présent dans 11 pays d’Europe, d’Amérique et d’Afrique, et a noué de solide relation avec ses partenaires au Moyen Orient et en Asie. Avec l’appui de ses 350 collaborateurs de 20 nationalités différentes, le groupe Avico réalise un chiffre d’affaires consolidé de 180 ME.

Le groupe a développé une large gamme de service dans le transport aérien et le tourisme autour de ses activités d’affrètement : ceux-ci vont de l’assistance aéroportuaire au financement d’avions, en passant par la formation, la distribution touristique et la commercialisation exclusive de vols en apesanteur.