Le Parc des technologies numériques de Diamniadio, en cours de construction, sera livré à la fin de l’année 2021. L’annonce a été faite par le coordonnateur du projet, Bassirou Abdoul Ba, dans un entretien paru dans Le Soleil de ce weekend.

« Les travaux sont à un niveau d’avancement satisfaisant. Le gros œuvre du Data center est finalisé et l’ensemble des autres édifices du Parc sortent de terre malgré les impacts de la pandémie de la Covid-19 sur le rythme des travaux et l’approvisionnement du chantier », a-t-il rendu compte.

Bâti sur 25 hectares, le Parc des technologies numériques de Diamniadio sera « le premier parc IT aux standards internationaux du Sénégal », selon le coordonnateur du projet. Qui ajoute : « Il permet au Sénégal de disposer d’infrastructures numériques de premier plan afin de favoriser l’essor de l’innovation et la création de 100 000 emplois directs et indirects. »

A la fin de l’année, c’est la première phase du projet qui sera livrée. Il s’agit de la construction et de l’équipement de trois tours pour les entreprises TIC, d’un centre BPO (Business process outsourcing), d’un centre de données, d’un centre d’innovation dédié aux startups, d’un centre d’études et de recherches, d’un centre de formation, d’un centre de production audiovisuelle et de contenus multimédias, d’un bâtiment administratif et d’un espace résidentiel.