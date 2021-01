La crise de la Covid-19 assombrit l’horizon du secteur du tourisme au Sénégal, comme dans les autres parties du monde. Pour autant, elle n’empêche pas l’Agence sénégalaise de promotion du tourisme (ASPT) de continuer à faire la promotion de la destination Sénégal. Son directeur, Pape Mahawa Diouf, a confié dans Le Soleil de ce samedi 23 janvier que dans ce sens l’ASPT va s’adapter au contexte de la pandémie en actionnant trois leviers.

D’abord, il s’agit de miser sur le « tourisme événementiel » : « Le Sénégal est une destination des grands événements », a justifié le directeur de l’ASPT, qui a annoncé la mise en place, dans cette perspective, d’un comité multi-acteurs pour promouvoir les grands événements.

Deuxième axe : miser sur le « tourisme d’entreprise » pour promouvoir les destinations locales à travers l’initiative « Tammu Sénégal ». « Nous comptons aller plus vers les entreprises publiques et privées. Le tourisme doit bénéficier de l’apport et de l’implication des entreprises nationales à travers des colonies de vacances, des incitations avec les rencontres des amicales et des comités d’entreprises », a argumenté Pape Mahawa Diouf.

L’ASPT souhaite, troisième axe, « stimuler la collaboration avec l’Afrique de l’Ouest et du Nord ». Son directeur précise : « La solution du moment est d’orienter l’action vers le tourisme régional. Nous essayons d’installer une collaboration avec l’Afrique de l’Ouest et du Nord pour faire en sorte que Dakar soit une destination privilégiée. »

Cette nouvelle stratégie sera inscrite dans un Plan stratégique de développement de l’ASPT, en cours d’élaboration. Objectif : préparer la reprise post-Covid. « Lorsque la crise va s’estomper, tous les marchés vont démarrer en même temps », a prévenu Pape Mahawa Diouf.