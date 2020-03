Dans un discours à la nation, ce lundi soir, le président sénégalais a expliqué que ce Fonds sera alimenté par l’Etat et toutes les bonnes volontés.

‘’Je lance un appel à tous, au secteur privé et aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, afin qu’ils apportent leur soutien au FORCE-COVID-19’’, a-t-il dit, soulignant que les ressources du Fonds serviront entre autres, à soutenir les entreprises, les ménages et la diaspora.

Dans le détail, il a expliqué qu’une enveloppe de 50 milliards sera consacrée à l’achat de vivres pour l’aide alimentaire d’urgence. Également, des mesures fiscales générales et spécifiques seront également prises en soutien aux entreprises.

Au titre des mesures générales, le président Sall a dit qu’il sera accordé une remise partielle de la dette fiscale constatée au 31 décembre 2019 due par les entreprises et les particuliers, pour un montant global de 200 milliards.

S’agissant des mesures spécifiques, il a indiqué qu’elles bénéficieront aux secteurs les plus affectés par la crise du Covid-19, en particulier l’hôtellerie, la restauration, le transport et la culture. Ces mesures seront également étendues à la presse, compte tenu des changements induits dans ses grilles de programme et du rôle de service public qu’elle joue dans le contexte de la crise.

Le Covid-19, apparu en décembre 2019, est devenu une pandémie ; c’est-à-dire une épidémie à l’échelle mondiale. A la date d’aujourd’hui, le COVID-19 a envahi plus de 140 pays, dont le Sénégal. Le nombre de personnes infectées s’élève à plus de 340 000. À ce jour, le COVID-19 a tué plus de 15 000 personnes

Face à cette situation, l’état d’urgence est déclaré sur l’étendue du territoire national et un couvre-feu institué de de 20 heures à 6 heures.