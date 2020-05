Ce montant est distinct et s’ajoute à l’impact extérieur plus large du COVID-19 sur l’Afrique de la baisse des prix des matières premières et des flux d’investissement, indique la Commission économique pour l’Afrique (CEA).

Au moins 42 pays africains ont appliqué des mesures de confinement partielles ou totales dans leur quête visant à freiner la pandémie.

Dans le nouveau rapport intitulé, COVID-19 : Les stratégies de déconfinement de l’Afrique, la CEA propose sept stratégies de déconfinement qui permettront d’assurer une activité économique durable, quoique réduite.

Ces stratégies concernent l’amélioration des tests ; le maintien du confinement jusqu’à ce que des médicaments préventifs ou curatifs soient développés ; le traçage des contacts et la réalisation d’un grand nombre de tests ; la délivrance de permis d’immunité ; la réouverture progressive et segmentée ; les mesures d’adaptation et les mesures d’atténuation.

Les sept stratégies de déconfinement proposées par le groupe de réflexion sont identifiées à partir de propositions et d’essais à travers le monde. Elles sont évaluées en fonction de la mesure dans laquelle chaque stratégie minimise l’incertitude sur les décès. Dans la plupart des cas, les pays appliquent une combinaison de plusieurs stratégies telles que les tests, la recherche des contacts et la réouverture progressive segmentée.

Le confinement, note le rapport, anticipe les vulnérabilités graves, et que tester, tracer les contacts et assouplir des restrictions peuvent être possibles pour les pays disposant de systèmes de santé publique suffisants et ayant contenu la transmission de COVID-19, mis en place des mesures préventives, disposant de communautés engagées et éduquées, et ayant minimisé les risques de contagion aux groupes vulnérables.

La réouverture progressive et segmentée peut être nécessaire dans les pays où le confinement a failli avec de nouvelles mesures pour contrer la propagation de la maladie étant nécessaires là où le virus continue de se propager, note le rapport. La propagation du virus s’accélère toujours dans de nombreux pays africains en moyenne à 30% par semaine.