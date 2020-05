Le jour dédié au nettoiement des marchés sera déterminé par l’autorité compétente en fonction des contingences locales, a précisé Sall, ajoutant par ailleurs que les marchés hebdomadaires, communément appelés ‘’loumas’’, seront rouverts, mais dans les limites de chaque Département.

‘’Aujourd’hui, après deux mois de mise à l’épreuve, nous devons sereinement adapter notre stratégie, en tenant compte, une fois de plus, de notre vécu quotidien’’, a dit le président sénégalais, soulignant avoir ‘’consulté à cet effet une équipe pluridisciplinaire d’éminents experts nationaux’’.

Selon lui, il ressort de leurs analyses et évaluations minutieuses que dans le meilleur, des cas, c’est-à-dire si nous continuons d’appliquer les mesures édictées, le COVID-19 continuera encore de circuler dans le pays jusqu’au mois d’août, voire septembre.

Ces projections montrent que l’heure ne doit pas être au relâchement, mais à l’adaptation, a-t-il dit, ajoutant que ‘’plus que jamais, l’Etat continuera donc de veiller à l’application des mesures de contingentement de la maladie’’.

Affirmant que ‘’plus que jamais, la responsabilité de chacune et de chacun de nous est engagée’’, le président Macky Sall a expliqué que ‘’dans cette nouvelle phase qui va durer, non pas quelques semaines, mais au moins trois à quatre mois, nous devons désormais apprendre à vivre en présence du virus, en adaptant nos comportements individuels et collectifs à l’évolution de la pandémie’’.

‘’En conséquence, il nous faut adapter notre stratégie, de façon à mener nos activités essentielles et faire vivre notre économie, en veillant à la préservation de notre santé et celle de la communauté’’, a-t-il souligné.

À ce jour, le Sénégal compte 1886 cas positifs, dont 715 guéris et 19 décédés. 1151 malades sous traitement sont hospitalisés dans le structures de santé et 7182 contacts sont suivis par les Services de santé.

Par ailleurs, la carte épidémiologique montre que sur les 45 Départements, 22 ne comptent aucun cas de COVID-19.

Le premier cas de coronavirus est apparu au Sénégal le 2 mars dernier. Une stratégie de contingentement de la maladie a été mise en place par le gouvernement qui a également proclamé, le 23 mars, l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu sur l’ensemble du territoire national.