Le Sénégal a entamé le mardi 23 février sa campagne de vaccination contre la Covid-19 après la réception de 200 000 doses du vaccin de la firme chinoise Sinopharm.

Cette campagne de vaccination vise en premier lieu environ 20 000 personnels de santé, les personnes âgées de 60 ans et plus, et les sujets portant des maladies chroniques.

Le Sénégal s’attend également à recevoir des doses par le biais de l’initiative Covax, pilotée par l’OMS, et est en pourparlers avec d’autres pays, dont la Russie.