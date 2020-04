‘’Notre économie est très résiliente et ne dépend pas trop du cours des matières premières’’, a dit M Hott, invité à l’émission Le Jury du Dimanche sur Iradio et iTv, ce dimanche 19 avril. Il a néanmoins reconnu que certains secteurs tels que l’hôtellerie vont connaitre une croissance négative d’au moins 60%.

Soulignant que l’économie du pays est au ralenti, à cause de la pandémie du Coronavirus qui affecte le monde entier, et qui a impacté négativement tous les secteurs économiques à des degrés divers, M Hott a indiqué que le Sénégal verra donc son taux de croissance projeté pour 2020 se situer en deca de 3 % et pourrait même aller plus bas si la pandémie du coronavirus persiste. Avant la crise, les hypothèses de croissance tablaient sur un taux de 6,8 %. D’où une perte minimum d’au moins 4 points de pourcentage de la croissance.

Dans le cadre de lutte contre le Covid-19, l’État du Sénégal a lancé un appel à la solidarité nationale et internationale pour la mobilisation de ressources nécessaires au financement des actions d’éradication de la pandémie et de soutien aux entreprises et des ménages dans le besoin.

Le ministère des Finances et du Budget a annoncé depuis le 27 mars l’ouverture d’un compte bancaire dénommé ‘’Compte spécial fonds coronavirus/Covid-19) sur les livres de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour recueillir les différentes contributions financières à la lutte contre le Covid-19.

Ce compte est destiné à recueillir les différentes contributions financières dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus à la suite de l’appel à la solidarité nationale et internationale lancé par l’Etat du Sénégal.

Le total des dons au Fonds ‘’Force Covid-19’’, a été arrêté à la date du 10 avril 2020 à la somme de Vingt-neuf milliards six cent vingt-sept millions cent mille cent quatre francs CFA (29 627 100 104), indique un communiqué de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique.

Le chef de l’État a lui-même contribué à hauteur de 50 millions de francs CFA, selon le communiqué de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique. Il en es de même pour les ministres (60 millions FCFA), l’Assemblée nationale (50 millions FCFA).

Ainsi, des donateurs constitués d’institutions, d’entreprises, d’organisations, de particuliers, etc., ont ainsi répondu à la solidarité nationale et internationale lancé par l’État dans le cadre de la riposte contre le Covid-19.

La liste publiée dans la presse révèle un total de 372 donateurs, parmi lesquels des institutions financières internationales, des particuliers, des institutions publiques etc.

A ce jour, 367 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 220 guéris, 3 décédés, 1 évacué, et 143 patients sous traitement.