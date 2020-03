Organisée par le Groupe Supdeco, cette conférence a pour thème « A l’ère de l’économie numérique, quelle stratégie pour la promotion des champions nationaux : exemple de Akilee dans le secteur de l’énergie et de PAPS dans le secteur de logistique ».

Une rencontre qui a permis d’analyser les stratégies que les pouvoirs publics doivent mettre en place pour favoriser le développement des champions nationaux.

« On a besoin d’avoir un Etat qui pense protéger sur des secteurs stratégiques certaines entreprises pour dire d’ici là nous allons soutenir cette entreprise qu’elle soit publique ou privée. Et en l’occurrence, à l’ère du numérique il serait bon de plutôt essayer de miser sur des entreprises privées les startups », a expliqué M. Amadou LY, Directeur Général D’Akilee.

Abdoul Aziz SY, le Directeur Général adjoint du groupe Supdeco Dakar, quant à lui déclare que dans toutes les grandes économies les gouvernements font des options stratégiques dans les secteurs ou ils décident de mettre en avant, de protéger les entreprises nationales. « Il est important pour nos pays de se poser des questions, de réfléchir sur ces enjeux d’autant plus que les concepts changent. Vous savez le numérique qui arrive et qui provoque beaucoup de mutation dans les secteurs. Et également la zone de libre échange qui va ouvrir toutes nos économies évidement à proportion bien gardée. Aussi le pétrole qui va changer et augmenter nos niveaux de revenus. Et dans tous ces contextes multi changeant, il faut que nos économies soient préparées ».

L’opportunité est ainsi offerte aux conférenciers d’expliquer de manière pratique aux étudiants comment ils ont monté des affaires dans ces deux domaines.

C’est dans ce sens que M. Abdoul Aziz SY, justifie le choix de Akilee qui est une entreprise évoluant dans le secteur de l’énergie et Paps active dans le secteur de la logistique. Selon lui, c’était important que les chefs d’entreprise viennent échanger avec les étudiants et aussi leur montrer qu’on peut être un chef d’une entreprise sénégalaise dans des entreprises performantes.

« Nous, dans notre approche pédagogique, il est extrêmement important que les jeunes soient en contact avec les entreprises. C’est le lieu où ces débats se font, c’est le lieu aussi de rencontrer des responsables des cadres parce que ce sont eux qui tiendront les rênes dans les secteurs privé et public et il est important donc qu’ils rencontrent ces chefs entreprises et qu’ils débattent des sujets qui les intéressent », a-t-il ajouté.

Dans le cadre de cette traditionnelle rencontre, deux conventions de partenariat ont été signées entre le Groupe Supdeco, Akilee et Paps.

Selon M. Abdoul Aziz SY, « ces conventions de partenariat vont porter sur le recrutement d’étudiants et également sur l’implication de cadres venus de ces entreprises dans nos curricula, d’approche pédagogique autour des études de cas »

Le Directeur Général de PAPS, Bamba LO, pour sa part a souligné que ce partenariat entre son entreprise et le groupe Supdeco est très important parce que soutient-il « nouer un partenariat de ce type avec le Groupe Supdeco c’est pouvoir préparer des ressources humaines de demain à des activités comme les nôtres qui ont du sens pour tout ce qui va être du commerce de manière générale ».

Par Tamaltan Inès Sikngaye (stagiaire)