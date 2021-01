L’ancienne directrice générale adjointe (DGA) du groupe Ecobank Eveline Tall a été nommée présidente du Conseil d’administration de CGF Gestion. Selon la CGF Bourse, qui a donné l’information via un communiqué, la décision a été prise lors de la réunion de son Conseil d’administration, le 22 décembre dernier.

« Eveline Tall totalise une expérience professionnelle de plus de 35 ans dans le domaine de la banque et de la finance, avec des compétences en leadership stratégique et opérationnel », souligne le communiqué.

Elle a quitté le groupe Ecobank en 2017 alors qu’elle en était le numéro 2. Auparavant, pendant 12 ans, elle a été représentante de la holding Ecobank transnational incorporated (ETI) dans ses filiales en Afrique de l’Ouest, au Cameroun, au Kenya, au Nigeria, au Ghana et au Zimbabwe.

La « CGF GESTION, créée en 2001, est la première société de gestion collective agréée au Sénégal. Elle fait fructifier l’épargne des particuliers et des entreprises en mettant à leur disposition des produits financiers performants ayant reçu l’agrément du Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF) », renseigne-t-on sur le site de la société.

Elle « est également spécialisée dans la création et la gestion d’OPCVM (Fonds communs de placement et SICAV) au profit des banques, sociétés d’assurances et de prévoyance, spécialisées dans la collecte de l’épargne du grand public ».