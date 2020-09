Pouvez-vous nous faire une succincte présentation de votre société, IMPAXIS SECURITIES S.A ?

IMPAXIS Securities SA est la branche Capital Markets de la banque d’affaires IMPAXIS qui est basée au Sénégal avec une couverture régionale.

IMPAXIS est active sur 3 segments :

IMPAXIS Capital SA spécialisée dans les opérations de haut de bilan et d’ingénierie financière (fusions-acquisitions, financements structurés, restructuration de dette, etc.) avec des clients Entreprises et Etats ;

IMPAXIS Securities, qui est la SGI (Société de Gestion et d’Intermédiation), spécialisée sur les opérations de marché dont les levées de fonds sur le marché financier primaire (émission obligataire, introduction en bourse, etc.) et le courtage sur le marché secondaire pour les institutionnels et les particuliers ;

IMPAXIS Asset Management (en cours de lancement) qui est une société de gestion de fonds d’investissement (Private Equity) basée à Dubaï.

Ces différentes entités travaillent en synergie pour servir au mieux les intérêts de nos clients. IMPAXIS est une société à capitaux 100% sénégalais et existe depuis plus de 15 ans.

Quel sens donner au choix porté par Sonatel sur votre société pour lancer un emprunt obligataire sur le marché financier régional de l’UEMOA ?

SONATEL est la première capitalisation du Marché Financier Régional avec plus de 1300 milliards FCFA représentant plus de 30% de tout le marché action. La société est présente dans 5 pays avec une position de #1. Ces processus en termes de gouvernance et ses actions RSE sont notoirement connus et aux standards internationaux.

C’est un honneur pour IMPAXIS d’être retenue par la SONATEL. C‘est également une occasion pour nous d’utiliser notre savoir-faire et nos relations avec les investisseurs nationaux, régionaux et internationaux pour l’atteinte des objectifs de notre client.

Pouvez-vous revenir sur les grandes lignes de cette opération financière menée par IMPAXIS SECURITIES S.A au profit du Groupe SONATEL ?

IMPAXIS a agi en tant que banque d’affaires Arrangeur et Chef de file de l’opération globale dont, dans un premier temps, un crédit relais avec en lead le Crédit Suisse et d’autres banques internationales/régionales et en second temps, l’emprunt obligataire afin de ne pas prendre de retard dans l’exécution du plan d’investissements 2020.

Concernant l’opération obligataire, c’est une émission d’un montant de 100 milliards FCFA approuvée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) consistant en 10 000 000 de titres au prix unitaire de 10 000 FCFA. L’emprunt sera amorti sur une maturité de 7 ans à un taux d’intérêt facial de 6,50%/an. Les intérêts seront payables semestriellement à partir de la clôture de l’opération et le remboursement du capital sera semestriel, après deux années de différé. La période de souscription sera ouverte du 15 juin au 15 juillet 2020.

En définitive, cet emprunt obligataire a-t-il répondu à vos attentes ?

Le succès de l’opération va se mesurer à la fin de la période de souscription, mais les acteurs du marché saluent le retour d’un « Blue-Chip » sur le marché.

Comment appréciez-vous la démarche du Groupe SONATEL, en tant qu’entreprise privée, de solliciter le marché financier régional, pour un emprunt obligataire ?

De notre compréhension, SONATEL a opté pour un recours au marché financier régional dans l’objectif de diversifier ses sources de financements et sa base d’investisseurs. Les performances de l’entreprise et sa qualité de risque font qu’elle n’a jamais eu et n’a pas de contraintes à se financer.

Il faut aussi savoir que SONATEL a un niveau d’endettement assez bas pour ne pas dire sous-utilisée si on la compare aux sociétés de télécommunications en Afrique Subsaharienne qui sont cotées en bourse. Nous pensons aussi qu’il lui permet ainsi d’avoir plusieurs leviers pour financer ses activités, en complément du secteur bancaire. C’est également un signal fort à l’endroit des autres entreprises de la région pour inclure davantage le marché financier régional dans leurs options de financement.