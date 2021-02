Une nouvelle réglementation des prix du loyer est en vue. La secrétaire d’Etat en charge du Logement, Victorine Ndeye, en a fait l’annonce, dimanche, sur le plateau du « Grand Jury » de la RFM : « Des travaux sont en cours pour la réforme de la loi de 2014. »

Adoptée il y a sept ans, la loi en question devait permettre d’amortir la pression des tarifs locatifs sur les ménages, surtout les moins nantis : selon le texte ceux-ci devaient baisser de 29% pour les loyers inférieurs à 150 000 francs Cfa, de 14% pour ceux de 150 000 à 500 000 et de 4% pour ceux supérieurs à 500 000.

Malheureusement les prix, après une baisse momentanée, ont de nouveau flambé, selon le constat de plusieurs spécialistes. La secrétaire d’Etat acquiesce : « Dans l’application de la loi, certains n’ont pas joué franc jeu. Et après cinq ans, quand on (a) étudi(é) la courbe (d’évolution des prix), on voit que ça (a) remont(é). On s’en désole. »

Les pouvoirs publics veulent remettre les choses à l’endroit. Dans ce sens le gouvernement a mis en place au niveau du ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, une Direction de la régulation et du suivi des politiques en matière d’habitat.

Cette direction, informe Victorine Ndeye, est en train de travailler sur la réforme, qui va provoquer « une tendance baissière forcément ». En attendant, selon les prévisions de la secrétaire d’Etat, la création en masse de logements sociaux.