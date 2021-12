Estimant qu’il se peut que le monde ait à vivre avec la Covid-19 pendant quelques années, Neves a indiqué également « qu’il faut trouver des mécanismes innovants de financement et de gestion du développement durable, sinon nous allons décevoir les jeunes Africains ».

Il intervenait, le jeudi 2 décembre 2021 à l’ouverture de l’édition 2021, de la Conférence économique africaine se tient sous un format hybride à Sal, au Cap-Vert.

Le Président du Cap-Vert joint sa voix à l’appel de la communauté du développement pour un accès universel urgent aux vaccins afin d’atténuer l’impact d’Omicron et d’autres variants de la Covid-19.

L’Organisation mondiale de la santé a classé vendredi dernier, Omicron comme un « variant préoccupant » de Covid-19, alertant que ce dernier pourrait être plus contagieux que ces prédécesseurs déjà connus.

« La lutte contre la pandémie de Covid-19, en plus d’être interne à chaque pays, est en même temps une lutte mondiale, qui nécessite des solutions collaboratives mondiales. Tout le monde y gagne si les pays les moins développés disposent des conditions nécessaires pour surmonter cette grave crise sanitaire, économique et sociale et pour tirer parti de leur développement durable », indique Neves.

L’édition 2021, de la Conférence économique africaine discute des moyens à adopter pour développer durablement les sources de financement du développement du continent. Elle est organisée avec le soutien de la Banque africaine de développement, du Programme des Nations Unies pour le développement et de la Commission économique pour l’Afrique.