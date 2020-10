Un montant de 671,13 milliards de FCFA est à lever par les Etats de la région, à l’exception du Togo, du Burkina Faso et de la Guinée-Bissau.

Pour cette opération, la maturité des opérations passe à un mois, contre 3 mois lors des deux premières phases.

Le Sénégal qui sollicite 103,13 milliards va passer en premier, suivi de la Côte d’Ivoire, le 2 novembre, en quête de 200 milliards. Ce même pays sera de nouveau sur le marché, le 6 novembre, pour tenter de lever 100 milliards.

Pour leur part, le Mali, le Bénin et le Niger vont solliciter respectivement 25 milliards, 133 milliards et 110 milliards de FCFA les 3, 4 et 1à novembre 2020.

A noter que la deuxième phase a permis aux Etats de l’UMOA de lever 831 milliards de FCFA entre le 28 juillet et le 13 août 2020, contre 1 200 milliards du 27 avril au 14 mai 2020.