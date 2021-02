A l’instar des pays ayant adopté cette stratégie radicale contre la Covid-19, le Sénégal va acquérir des doses pour lancer sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Bonne nouvelle : les fonds requis seront mis en place.

« Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a présenté en Conseil des ministres la stratégie nationale de vaccination. Les ressources financières nécessaires seront disponibles pour le déploiement rapide du plan d’introduction de la vaccination », a assuré le ministre des Finances et du Budget.

Abdoulaye Daouda Diallo a fait cette annonce dans un entretien exclusif accordé à Réussir Business dans son numéro « Bilan » de janvier, disponible en kiosque.

Le ministre a d’abord précisé dans l’entretien que le pays a jumelé cette initiative nationale contre la pandémie à l’adhésion totale à une action collective. Il dit : « Le Sénégal est dans l’initiative Covax, qui est une alliance de 170 pays pour saisir toutes les opportunités de vaccin futur avec comme leader l’Organisation mondiale de la santé (OMS). »

Le Sénégal espère lancer sa campagne de vaccination au début du mois de mars prochain. Objectif : vacciner en priorité, avant la fin de l’année, 3 millions 430 mille 920 personnes, selon un communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Les cibles : le personnel de santé de première ligne, les personnes âgées de 60 ans et plus, et les sujets portant des maladies chroniques.