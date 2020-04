Lancée le 11 Avril dernier, l’opération s’est soldée à ce jour, lundi 27 Avril, par un total de mise en place des vivres de 38 754, 8 tonnes dont 30 094 déjà chargées dans un bateau pour être acheminées dans les régions et départements du Sénégal, selon la secrétaire générale du ministère, Mme Rachelle Coly Bougal.

Au total, 888 camions ont été mobilisés dont 35 camions de l’armée, 171 du collectif des transporteurs et 8 camions du Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), a-t-elle précisé.

Cette aide alimentaire est destinée à un million de ménages, représentant en moyenne 8 à 10 millions de personnes. Le paquetage se compose de 100 kilogrammes de riz, 10 Kg de sucre, 10 litres d’huile, 10 Kg de pâtes alimentaires et un carton de 18 briques de savon. Soit une valeur monétaire de 66 000 FCFA.

La sélection des bénéficiaires s’est faite sur la base du registre national qui recense 588 045 ménages répartis dans toutes les régions et communes du pays et aussi un ciblage communautaire qui concerne 411 955 ménages.

Des cérémonies symboliques de distribution se dérouleront demain, mardi 28 Avril, dans les communes de Pikine Guinaw-rail sud et Yenne (Département de Rufisque) en présence du ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et Territoriale.

Dans le cadre de lutte contre le Covid-19, l’État du Sénégal a mis en place un Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du #FORCE_COVID19 (le Fonds de Riposte et de Solidarité contre les Effets du COVID-19), doté d’un budget de 1000 milliards de FCFA. Il est destiné à financer les actions d’éradication de la pandémie et de soutien aux entreprises et des ménages dans le besoin. Le général François Ndiaye a été désigné pour piloter cet organe.