C’est dans les nouveaux locaux de Paps, sise à la Cité Keur Gorgui de Dakar que la cérémonie de signature du partenariat avec Expat Dakar s’est déroulée. Avec ce sceau officiel, la première application mobile de livraison géolocalisée d’Afrique francophone permet à toute personne disposant d’un compte sur la plateforme de petites annonces de bénéficier de ses livraisons à moindre tarif. « En gros, un vendeur qui a l’habitude d’écouler sa marchandise via Expat- Dakar, de trouver un courtier pour livrer sa marchandise dans Dakar, peut avoir l’ensemble du service pour 1000 FCFA hors taxe grâce à ce partenariat. Cela reviendra un peu plus cher si c’est en banlieue mais ; ce qu’on essaie de faire c’est de trouver le tarif minimum sur lequel il pouvait bénéficier de ce service et avoir une option clé en main », déclare Bamba Lô, co-fondateur de Paps.

S’il faut toujours aller sur la plateforme de petites annonces pour passer sa commande, Paps pourra, en contre-partie, être visible sur le fil d’Expat Dakar. Grâce à un bouton d’option qui y sera visible, tous les clients pourront activer la livraison par Paps.

Expat Dakar est la première plateforme de petites annonces au Sénégal, c’est une société du groupe RIngier One Africa Media, le plus grand groupes de petites annonces et Marketplace en Afrique Sub-Saharienne.

Sous le leadership de Steve Amara, DG de Expat Dakar, c’est le partenaire incontournable des commerçants en ligne. Ce partenariat entre Expat – Paps est donc pour les deux sociétés, une confirmation de leur volonté de toujours satisfaire le client, qui est au cœur de leurs préoccupations, assurer que la société délivre toujours plus de valeur à ses utilisateurs et clients.

Nous sommes ravi de voir deux des plus belles startups d’Afrique Francophone s’allier pour proposer une expérience complète à leurs clients.