L’aéronef immatriculé 6V-AMD est configuré pour accueillir 165 passagers : 16 en classe Affaires, 149 en classe Économique.

Air Sénégal prévoit d’utiliser les deux avions A321 sur les destinations présentant aujourd’hui des niveaux de résilience et de charge significatifs tels que Milan, Casablanca, Barcelone etc.

« La réception de ce deuxième appareil résulte d’un effort colossal qui porte l’empreinte commune d’une équipe consciente de son rôle et de ses missions et surtout fidèle à son ambition de porter au plus haut niveau, notre compagnie nationale » a déclaré Ibrahima Kane, DG Air Sénégal.