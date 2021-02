Les cibles prioritaires de cette campagne sont : le personnel de santé de première ligne, les personnes âgées de 60 ans et plus, et les sujets portant des maladies chroniques.

Le Sénégal a réceptionné, hier, mercredi soir, sa première livraison de 200 000 doses du vaccin contre la Covid-19 produit par le laboratoire chinois Sinopharm. La cérémonie de réception a été présidée par le président Macky Sall, qui s’est déplacé lui –même à l’Aéroport Blaise Diagne de Diass.

Le gouvernement sénégalais avait déboursé 2,2 milliards de francs CFA pour l’acquisition de ces doses de vaccin anti Covid-19. En outre, le Sénégal compte acquérir dans les semaines à venir plus de 6.798.000 supplémentaires de doses de vaccin dans le cadre de la stratégie de vaccination de masse contre le nouveau coronavirus, a annoncé le président Macky Sall.

Le Sénégal a déjà validé son plan de déploiement des vaccins contre la Covid-19, après la mise en place de la stratégie nationale. Le pays a aussi réceptionné 1117 réfrigérateurs devant servir à conserver les vaccins contre la Covid-19. Ces équipements sont acquis par l’Etat en collaboration avec l’Alliance Gavi pour un montant de 3,5 milliards F CFA.

Dans sa stratégie de vaccination contre la Covid-19, le Sénégal a homologué au moins 5 vaccins. Outre les doses chinoises, le pays espère recevoir 1,3 million de doses du vaccin AstraZeneca dans le cadre du dispositif Covax.