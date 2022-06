Ces 5 projets, les meilleurs parmi 255, ont tous une utilité incroyable.

Un communiqué note que « Free félicite ces entrepreneurs qui ont su voir le potentiel de l’innovation digitale pour améliorer la vie de tous les jours, et salue leur courage et leur détermination dans le chemin de l’entrepreneuriat ».

1er prix ProXalys : 10.000.000 FCFA 2ième prix Technatt : 5.000.000 FCFA 3ième prix I-Trans : 3.000.000 FCFA



« Autant de projets qui seront accompagnés, suivis, et surtout développés : parce que l’innovation, lorsqu’elle est partagée, libère un incroyable potentiel que chez FREE nous pensons bénéfique à tous », indique le communiqué.

« FREE pense que l’innovation par la transformation digitale est un levier de développement essentiel, et permet non seulement d’offrir des perspectives économiques au pays mais aussi des horizons aux jeunes en termes d’emplois. Free et ses partenaires encouragent vivement l’entrepreneuriat social et souhaitent participer activement à l’essor du numérique qui est un facteur clé de développement socio-économique des communautés » déclare Mme Nafy Diagne, Directrice de l’Expérience Client et de la Transformation Digitale à Free.

Enfin, Free rappelle sa détermination à accompagner partout où cela est possible l’innovation et la connectivité et à œuvrer pour rendre disponibles ces technologies qui peuvent améliorer la vie du plus grand nombre, à condition qu’elles soient utiles et accessibles.

Free est un opérateur global de Téléphonie mobile au Sénégal. Il compte aujourd’hui plus de 5 millions de clients qui utilisent tous les jours ses services mobiles, internet et financiers.